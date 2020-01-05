РИАМО - 5 янв. В Подмосковье на Рождество будут задействовано более 7 тысяч спасателей , сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«Всего на обеспечение безопасности объектов, проведение мероприятий от функциональной и территориальной подсистем ГУ МЧС РФ по Московской области планируется задействовать 7328 человек личного состава и 1997 единиц техники», - сообщил собеседник агентства.

Как отмечается в материале пресс-службы ведомства, традиционно в выходные и праздничные дни увеличивается количество пожаров и происшествий. Находясь на отдыхе, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.

«До 50% личного состава территориальных отделов надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений Московской области в период новогодних праздников ежедневно задействовано в профилактической работе с населением», - отмечается в материале.

Главное для сотрудников МЧС России - предупреждение пожаров и иных чрезвычайных ситуаций в жилом фонде, объектах социальной сферы, местах с массовым пребыванием людей. При поддержке добровольцев, волонтеров, сотрудников заинтересованных министерств и ведомств проводятся встречи с населением и подворовые обходы.