РИАМО - 5 янв. Столичные следователи расследуют уголовное дело по факту ножевого ранения в общественном транспорте на территории новой Москвы, объявлен розыск подозреваемого, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, мужчина в ночь на 31 декабря, находясь в общественном транспорте, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес пассажиру множественные удары ножом», - сказала Иванова.

В результате противоправных действий мужчина доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Следователи ведут розыск подозреваемого, расследование продолжается.