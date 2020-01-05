РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В центре Подольска образовалась почти двухкилометровая пробка в воскресенье днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 14:32 в центре города образовалась пробка длиной около 2 километров.

Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до автобусной остановки «ПМЗ» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также по данным сервиса, движение затруднено на улицах Матросская, Советская, Революционный проспект и других.