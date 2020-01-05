РИАМО - 5 янв. С момента запуска мобильного приложения «Метро Москвы» пассажиры городского транспорта скачали более 3 миллионов раз, число пользователей резко выросло из-за открытия Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, приложение обычно скачивают 2-3 тысячи раз в день, а в первые дни после запуска МЦД это число достигло 11 тысяч. Через «Метро Москвы» можно узнать о перехватывающих парковках у станций метро, а также о числе мест на них. Также горожане могут заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров. В числе популярных функций сервиса являются построение маршрута и пополнение баланса «Тройки».

«Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» могут построить наиболее короткий и удобный маршрут по городу с учетом МЦД. При этом сервис подсказывает, через сколько минут подъедет поезд к нужной железнодорожной платформе. Также горожане могут здесь посмотреть актуальное расписание всех поездов диаметров или пополнить транспортную карту «Тройка», в том числе записать на нее абонементы для поездок на новом виде общественного транспорта», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также пользователи приложения «Метро Москвы» с помощью срочных пуш-уведомлений могут первыми узнавать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах.

Еженедельно пассажиры выбирают для себя более 2 миллионов маршрутов по городу с помощью приложения. В нем есть справочник основных достопримечательностей столицы, до каждой из которых можно построить оптимальный маршрут. Пользователи также могут узнать обо всех действующих тарифах на проезд.