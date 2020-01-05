РИАМО - 5 янв. На территории кладбища на улице Володарского в Наро-Фоминске обнаружили противопехотную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС Росси по Московской области.

«В 11:40 4 января от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминский в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении противопехотной мины времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения боеприпас не представляет. На месте находки выставили охрану силами ОМВД Наро-Фоминского городского округа.

В 15:50 мина изъята силами министерства обороны РФ для дальнейшего уничтожения.