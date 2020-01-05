РИАМО - 5 янв. В центре Москвы и на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят интересные мастер-классы, выступают популярные артисты, работают ресторанные шале, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Для гостей подготовили специальную праздничную программу на Рождество. На Манежной площади выступят музыканты из Чехии, Словакии и Дании, на Новом Арбате пройдут рождественские театрализованные чтения, а в «Домике добра» в Камергерском переулке представители благотворительного фонда «Дом для мамы» и Свято-Софийского социального центра покажут, как свалять из войлока рождественского ангела, сплести из бисера Вифлеемскую звезду и смастерить медовые свечи», - говорится в сообщении.

Шоу датского юношеского оркестра The Tivoli Youth Guard, исполнители которого будут выступать в медвежьих шапках и ярких красных мундирах, пройдут на сцене этой площадки 5 и 6 января, в 15:00 и 17:00. 6, 7 и 8 января выступит фолк-певица Власта Мудрикова с группой музыкантов из Чехии и Словакии. Начало в 17:00 и 20:00.

Также посетители смогут попробовать угощения со всей Европы: сосиски и колбаски из Германии и Австрии, приготовленные на открытом огне, свиную рульку с гарниром из капусты, швейцарский раклет, русские блины - с сыром, семгой, ветчиной, беконом, брынзой и зеленью, с икрой, медом, вареньем и другими начинками.

Кроме этого, можно научиться делать чудесные рождественские открытки, а потом - подарить их друзьям и близким. Такие мастер-классы пройдут, например, на Новом Арбате, 13 (6 января с 11:00 до 17:00).

Там же 6 января покажут интерактивный спектакль в двух действиях «Дочь солнца». Начало в 18:00. А 7 января, каждый может создать удивительной красоты баночку с рождественским снегом – отличный сувенир на память и посмотреть сразу два представления: «В гости к Деду Морозу» и «В яранге горит огонь».

На окружных площадках также продолжаются мастер-классы, посвященные, в том числе, Рождеству. Например, на улице Хачатуряна 7 января в 13:00 и 17:00 посетителям предложат украсить свечи зимними узорами. В 15:00 всех желающих научат создавать картину в технике «декупаж».