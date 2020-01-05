РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Игроки клуба «Подольчаночка» завершили тур чемпионата страны по волейболу среди женских команд серией побед, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной тур чемпионата России по волейболу среди женских команд (I лига) прошел в Липецке. Волейбольный клуб Подольска «Подольчаночка» провел три встречи, не проиграв ни одной партии, тем самым наша команда оставила за собой лидерство в подгруппе Б», - говорится в сообщении.

Волейболистки Подольска одолели «СШОР-Лестех» (Воронеж), «Игровые виды спорта» (Тула) и «Липецк-2».

Впереди спортсменок ждет домашний тур, который будет проходить в УСЦ «Юность» микрорайона Климовск c 24 по 26 января.