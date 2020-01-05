РИАМО - 5 янв. Пожар ликвидировали на Северодвинской улице в Москве, горели семь гаражей, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

В воскресенье в 11:35 поступила информация о пожаре по адресу: Москва, Северодвинская улица, владение 19.

«По прибытию было установлено, что происходит загорание семи гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Принятыми мерами в 12:02 пожар был локализован и в 12:05 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники.