РИАМО - 5 янв. В воскресенье днем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 29 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 11 рейсов, один отменили. В аэропорту Домодедово пять прилетов и вылетов задержано, еще два отменены. В Шереметьеве задержали девять рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен рейсов не зафиксировано, задержался один прилет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.