РИАМО – 5 янв. Жители Москвы смогут в 2020 году оплатить проезд в общественном транспорте с помощью наручных часов, поддерживающих функцию карты «Тройка», сообщает ТАСС.

«В 2020 году появятся часы-«Тройка» для оплаты проезда в московском транспорте. Мы уже протестировали технологическую возможность - совместить часовой механизм и билетный носитель реально», - сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Часы поступят в продажу в сувенирные магазины московского метро.

«Сейчас мы совместно с несколькими производителями обсуждаем вопрос изготовления первой партии. Мы предлагаем самые современные и удобные решения для оплаты проезда - по числу вариантов мы в лидерах», - отметил Ликсутов.