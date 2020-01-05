РИАМО - 5 янв. С помощью билета «Кошелек» транспортной карты «Тройка» можно покататься на коньках в парке Горького и на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Билет «Кошелек» проездной карты нужно пополнить заранее. Кассы, в которых принимают оплату по «Тройке», отметили наклейками с изображением транспортной карты», - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, с декабря с помощью «Тройки» также можно купить билет в Музей моды и в образовательный комплекс «Станция Марс».

Он подчеркнул, что владельцы транспортной карты смогут воспользоваться скидкой в 50% на 12 самых популярных программ парка, среди которых интерактивные квесты.

В парке Горького работает каток «Восход» общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, его оформили в космической тематике. Также для детей сделали каток площадью 800 квадратных метров.

На ВДНХ открыли самый большой каток в Европе с искусственным льдом. Площадь катка составляет 53 тысячи квадратных метров. Одновременно на нем могут кататься 4,5 тысячи любителей активных зимних видов спорта.