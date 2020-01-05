РИАМО - 5 янв. Пьяная ссора супругов в поселке Новый городок городского округа Щелково закончилась поножовщиной, женщина поучила несколько ранений в грудь и плечо, сообщил РИАМО В воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 3 января в 06:00 из квартиры в поселке Новый городок городского округа Щелково с колото-резаными ранениями грудной клетки и левого плеча доставлена и госпитализирована женщина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Щелкову ГСУ СК России по Московской области муж пострадавшей 1966 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», заключил представитель пресс-службы.