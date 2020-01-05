РИАМО - 5 янв. Более 8,6 миллиона транзакций совершили жители Москвы при помощи сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru за 2019 год, это в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чаще всего москвичи пользовались платежным сервисом на mos.ru, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Так, в 2019 году для оплаты единого платежного документа жители произвели около 3 миллионов транзакций. Также жители пополняли лицевой счет ребенка для оплаты питания в школах. В этом году через портал совершено более 2,6 миллиона таких платежей», - сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Он добавил, что также пользуется популярностью оплата начислений за образовательные и культурно-досуговые услуги. В прошлом году москвичи провели свыше 1,4 миллиона транзакций на оплату посещения кружков и секций, детского сада, групп продленного дня.

Также москвичи погашали штрафы, выписанные ГИБДД, АМПП, МАДИ и ГКУ «Организатор перевозок». За год через портал прошло более миллиона таких платежей.

В этом году реализовано еще одно новшество — оплата счетов по уникальному идентификатору начислений (УИН). Если какого-либо счета нет из-за недостаточных данных в личном кабинете, пользователь может ввести УИН, указанный в платежной квитанции. Так, например, можно оплачивать налоговые начисления.