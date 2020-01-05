РИАМО - 5 янв. В павильонах проката на территории катка ВДНХ пройдет акция обмена рождественскими пожеланиями до 7 января, участники смогут оставить открытки для незнакомцев и получить взамен анонимные послания с теплыми словами, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«С 5 по 7 января с 12:00 до 20:00 (с учетом перерыва на катке с 15:00 до 17:00) пройдут дни рождественских пожеланий в четырех павильонах проката на катке ВДНХ. Аниматоры в сказочных рождественских костюмах предложат гостям обменяться добрыми пожеланиями: написать искренние слова для совершенно незнакомых людей и получить открытку с анонимными поздравлениями взамен. Также вместе с аниматорами все желающие могут сделать елочку оригами», - говорится в сообщении.

Кроме того, посетителей приглашают на рождественскую ярмарку, где они смогут попробовать кухни народов мира и купить теплые зимние вещи: валенки, головные уборы, свитера, варежки, носки, игрушки, а также ощутить атмосферу праздников.

На ВДНХ будут работать рождественские мастерские, а 5 января состоится интерактивный спектакль «Новогодние посиделки с Ежиком и Медвежонком». Мастер-класс для подростков «Рождественский леттеринг» проведут 6 января в центре «Слово», где пришедших научат украшать привычные буквы и создавать из них необычные композиции, превращая тексты новогодних поздравлений в произведения искусства.

Дети смогут увидеть 7 января спектакль от «Творческого объединения 9» «История одного чуда», повествующий о рождении Иисуса Христа.

На территории ВДНХ с 5 по 7 января проведут спортивные зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, катанию на сноуборде для детей от трех до шести лет и росписи коньков, веселые старты, фестиваль скандинавской ходьбы и многие другие мероприятия.