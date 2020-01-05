РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Полицейские поздравили детей из многодетных семей Подольска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с Новым годом и напомнили о правилах поведения в праздники, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Участковые уполномоченные полиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск в рамках благотворительной всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» посетили многодетные семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Полицейские, примерив костюмы Деда Мороза и Снегурочки, встретились с детьми и их родителями. Малыши ждали с нетерпением встречи с главным волшебником, они рассказали ему стихи и спели песни. Ребята поделились своими мечтами и пообещали не забывать наставления полицейских»,- говорится в сообщении.

В конце мероприятия каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки и напомнили о том, как необходимо себя вести в новогодние праздники, а родителей предупредили об ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.

Основной целью мероприятия являлись профилактика правонарушений членами семей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также создание праздничного настроения детям.