РИАМО - 5 янв. В рождественскую ночь в Подмосковье будут работать более 600 бригад скорой помощи в усиленном режиме, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В рождественскую ночь в Подмосковье в усиленном режиме будет дежурить более 600 бригад скорой медицинской помощи», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обычно празднование Рождества в регионе проходит спокойно.

Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа.

В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.