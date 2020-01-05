РИАМО - 5 янв. В рождественскую ночь в Подмосковье будут работать более 600 бригад скорой помощи в усиленном режиме, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«В рождественскую ночь в Подмосковье в усиленном режиме будет дежурить более 600 бригад скорой медицинской помощи», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обычно празднование Рождества в регионе проходит спокойно.
Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа.
В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.
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