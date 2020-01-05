РИАМО - 5 янв. Специалисты Роспотребнадзора рассказали об блюдах в ресторанах, при заказе которых возрастает риск отравиться, сообщает Газета.ru.

«Посетители ресторанов больше всего рискуют при выборе многокомпонентных салатов с майонезом и сметаной, десертов с кремом, а также изделий из рубленого мяса — рулетов, паштетов и котлет», - уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты отмечают о росте риска инфекционных заболеваний при заказе в ресторанах студеней или шаурмы.

Также бактерии остаются на поверхностях недомытых овощей и фруктов, которые могут быть компонентами многих блюд.

После посещения ресторанов россияне чаще всего заболевают сальмонеллезом, кампилобактериозом, дизентерией, ротавирусной инфекцией. Еще в списке болезней: гепатит А, иерсиниоз и норовирусная инфекции.