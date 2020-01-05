РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В Детском парке микрорайона Климовск городского округа Подольск в воскресенье начала работать слэклайн-площадка для горожан, сообщается в группе «kidsparkpodolsk» в соцсети Instagram.

4 января для посетителей Детского парка прошла интерактивная программа от дома культуры «ЗиО». Горожан развлекали песнями, танцами, хороводами, чаепитием и многим другим. В празднике принял участие коллектив «Татарские напевы».

«Напоминаем, что праздники в Детском парке продолжаются. Мы приглашаем всех 5 и 6 января в 12:00. На время развлекательных программ работает теплая зона, слэклайн-площадка и самовар», - говорится в сообщении.

Слэклайн – это натянутая стропа, по которой ходят, прыгают и делают разные трюки. На сегодняшний день – это новое, активное, молодежное направление, которое развивается в парках Подмосковья.