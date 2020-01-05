РИАМО - 5 янв. Почти в 500 домах столицы в этом году планируют провести капитальный ремонт систем газоснабжения, больше половины работ выполнят сотрудники АО «Мосгаз», говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Проведенные работы позволят повысить уровень безопасности и надежности внутридомовых газопроводов. Замене подлежат газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

«В 2020 году «Мосгаз» планирует обновить системы газоснабжения 30 тысяч московских квартир. При проведении капитального ремонта производится полная замена системы газоснабжения дома», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он отметил, что рабочие будут устанавливать современные краны с трехступенчатой системой защиты, диэлектрические вставки и гибкие соединительные подводки высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием к газовым приборам.

Также глава компании добавил, что в 10 столичных округах специализированная эксплуатирующая организация АО «Мосгаз» в обязательном порядке проверяет качество монтажа.