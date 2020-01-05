РИАМО - 5 янв. Дополнительный корпус появится в клинике имени Логинова в Москве, в нем будут получать медицинскую помощь тяжелые онкологические больные, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На базе крупных клиник столицы будут построены дополнительные корпуса для оказания сложной и специфической медицинской помощи.

«В частности, уже завершено проектирование дополнительного корпуса площадью 70 тысяч квадратных метров в клинике имени Логинова. Этот корпус будет специализироваться на оказании медицинской помощи тяжелым онкологическим больным», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайшие несколько лет в Москве планируется построить более 30 районных поликлиник и пять станций скорой медицинской помощи.

«В Москве реализуется масштабная программа, направленная на улучшение качества здравоохранения. В бюджете уже выделены деньги на строительство в ближайшие годы более 30 поликлиник и пяти станций скорой помощи, однако эта работа будет продолжена», - подытожил Хуснуллин.