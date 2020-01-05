РИАМО - 5 янв. Пожарные тушат возгорание в семи гаражах на Северодвинской улице в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

В воскресенье в 11:35 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Северодвинская улица, владение 19.

«По прибытию было установлено, что происходит загорание семи гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составляет 60 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Информация по данному возгоранию уточняется.