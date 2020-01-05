РИАМО - 5 янв. Аномально теплая погода прогнозируется в Москве до конца первой декады января, в воскресенье температура будет около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Положительная аномалия температуры сохранится в Москве, по крайней мере, до конца первой декады января. Несмотря на понижение температуры 6 и 7 января ее средние суточные значения на 4-5 градусов будут превышать климатическую норму», - говорится в сообщении.

Днем 8 января температура снова пойдет на повышение.

На Рождество в столице прогнозируют легкий мороз до минус 5 градусов. Снежный покров в городе ожидается очень небольшой.