РИАМО - 5 янв. В столице стартовала акция по экологической утилизации новогодних елок и переработке их в щепу «Елочный круговорот - 2020», она продлится до конца февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После переработки новогодние елки превратятся в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где содержатся животные, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп», - говорится в сообщении.

До того, как проводить акцию, москвичей спросили на портале «Активный гражданин» о месте, куда они будут сдавать новогоднее дерево. В опросе поучаствовали 152 тысячи человек.

По итогам опроса, более 60% вообще не планировали ставить живое дерево дома, почти 12% захотели украсить дом елкой, 4,1% высказались за маленькое деревце в горшке, а 5,6% решили украсить свой дом еловыми веточками. Были и те, кто предложил собственный вариант, например, «нарядить домашний фикус» или «свяжем елку из шерсти», таких смельчаков набралось 0,85%.

После чего, любителям живой елки предложили выбрать места в своем округе, где будет происходит сбор, также их спросили и по поводу сроков работы таких пунктов.

Так, почти 60% проголосовавших посчитали, что точки сбора должны быть открыты по 31 января. За то, чтобы продлить работу пунктов приема до конца февраля, высказались около 29% человек, а 8,4% проголосовали за работу пунктов по 31 марта.

Всего в мегаполисе открылось 379 пунктов приема новогодних елок.