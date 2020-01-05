РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Любительский театр «Своя радуга» Подольска бесплатно покажет спектакль по пьесе писателя Александра Грибоедова «Горе от ума» 19 января, сообщила «РИАМО в Подольске» администратор театра.

Театр «Своя радуга» основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе - актеры-любители разных специальностей. Театр располагается на территории больницы по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18.

«Очередной спектакль по пьесе писателя Александра Грибоедова «Горе от ума» покажет театр «Своя радуга» 19 января. Посмотреть картину смогут все желающие. Начало спектакля в 15:00. Вход свободный», - сказала собеседник агентства.