РИАМО - 5 янв. Посещаемость портала «Узнай Москву» за год увеличилась на 20%, за прошедший год его маршрутами воспользовались свыше 2,2 миллиона посетителей, в связи с чем был составлен топ-5 популярных маршрутов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту.

«В этом году на портале «Узнай Москву» появилось 34 новых маршрута, 14 интерактивных квестов, а также были добавлены сведения о 283 городских объектах. Мы запустили проект «Москва театральная», в котором актеры театра и кино рассказали о своих любимых местах столицы. Кроме того, совместно с «Мосгорпарком» были разработаны девять маршрутов по паркам, скверам и усадьбам города», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Топ-5 возглавил маршрут «Путешествие в Рождество», который обновили в конце декабря, за время прогулки, которая длится 50 минут, участники успевают пройтись от Театральной площади до Парящего моста в парке «Зарядье».

Уступил «Путешествию в Рождество» маршрут под названием «Покажи Москву», который за год прослушали почти 19 тысяч человек. Его создали для гостей, которые впервые посетили столицу, пока слушатели знакомятся со знаковыми местами города, они проходят 4,5 километра.

Около 8,5 тысяч пользователей заинтересовались маршрутом «Китай-город: московский сити», тем самым он стал третьим по популярности. Его подготовила известный художник-график, блогер и экскурсовод Ирина Левина.

Четвертое место в рейтинге заняла экскурсия «По Тверскому бульвару», в ходе которой слушали знакомятся с историей столичных усадеб и доходных домов. И последнее место получил маршрут «Московский модерн», которым заинтересовались около 5 тысяч пользователей портала «Узнай Москву».