РИАМО – 5 янв. Жители городов-миллионников в России не довольны работой автобусов и трамваев, основными минусами общественного транспорта названы постоянная давка в салонах, грубость кондукторов и водителей, пишет газета «Известия».

Специалисты-исследователи аналитического центра НАФИ пришли к выводу, что больше половины респондентов из крупных городов России недовольны наземным общественным транспортом и предпочитают личный автомобиль, несмотря на пробки, плохие дороги и проблемы с парковкой.

«Судя по результатам опроса, 58% жителей городов-миллионников жалуются на недостатки в работе автобусов, троллейбусов и трамваев. В целом по России этот показатель немного ниже — 26%. Однако в регионах ежедневно пользуется городским общественным транспортом лишь каждый четвертый (27%), говорится в исследовании НАФИ. Серьезную конкуренцию муниципальным перевозчикам создают частники: в крупных городах 24% жителей ежедневно ездят на маршрутках. Это в 2,5 раза больше, чем, например, в Москве», - отмечается в статье.

При этом почти каждый второй россиянин предпочитает ежедневно садиться за руль: показатель по городам-миллионникам составляет 52%, по остальным городам — 49%, по селам — 47%. Опрошенные объясняют свое желание ездить на личном автомобиле, тем что в работе общественного транспорта достаточно проблем, например, автобусы, троллейбусы и трамваи слишком редко ходят, также в час пик респондентов напрягают переполненные салоны, грубость водителей и кондукторов.

В Москве же работой общественного транспорта в целом доволен 81% местных жителей, это несмотря на высокий уровень автомобилизации, ежедневно общественным транспортом пользуются 54% опрошенных.

Урбанист Аркадий Гершман считает, что основная проблема общественного транспорта в России заключается в отсутствии комплексного подхода. В частности, порой в регионах просто не понимают, как именно должна функционировать транспортная система города.

«У нас в стране есть позитивный пример Казани, где к Универсиаде полностью пересмотрели транспортную архитектуру города и избавились от маршруток. Или система «Магистраль» в центре Москвы. В обоих случаях переосмыслили советское наследие и проложили маршруты там, где они нужны и удобны людям. Подобные преобразования начинали и в Екатеринбурге, но, к сожалению, до конца дело не довели», — подытожил Гершман.