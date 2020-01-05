РИАМО - 5 янв. Пассажиры столичной подземки в новогоднюю ночь забыли в вагонах метро балалайку, плед с оленями, костюм Снегурочки, бороды и посохи Деда Мороза и даже мешок с подарками, забрать потеряное можно на складе забытых вещей, сообщается на сайте Московского метрополитена.

«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена после новогодней ночи, есть три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм Снегурочки с париком, несколько гирлянд, и, конечно, мешок Деда Мороза с подарками», - говорится в сообщении.

Также после новогодней ночи на станциях остались подарочный плед с оленями, несколько мобильных телефонов, пара детских рюкзаков с билетами на елку и несколько пакетов со сладкими подарками.

Чтобы забрать потерянные вещи, нужно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8-495-539-54-54 или набрать 3210 с мобильного. Также можно заполнить форму в приложении «Метро Москвы».

При обнаружении вещей с заявителем свяжется сотрудник склада, тогда пассажир сможет забрать утерянное. С собой для получения вещей нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.