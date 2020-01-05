РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Жители подмосковных Люберец смогут в воскресенье увидеть новогодний мюзикл, который пройдет в поселке Октябрьский, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Жители 5 января в 13:00 приглашаются в культурно-досуговый центр «Октябрьский» на показ новогоднего мюзикла «Новый год в подводном царстве». Вход свободный», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 5А.