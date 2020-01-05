РИАМО - 5 янв. В этом году компании с российским капиталом планируют повысить зарплату сотрудникам на 10%, а фирмы с иностранным капиталом – на 7%, пишет «Российская газета».

В компании HeadHunter, отметили, что не будут повышать зарплаты в этом году только 19,8% компаний с российским капиталом.

«Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия», - говорится в сообщении.

Такой же прогноз по росту зарплат сделали эксперты портала «Работа.ру». Их исследования показали, что зарплаты в текущем году вырастут на 7-9%. При этом, у специалистов IT-сферы ожидается рост оплаты труда на 10-12%.

Также зарплаты вырастут в сферах ретейла, производства и строительства, где на сегодняшний день отмечается низкая оплата труда.