РИАМО - 5 янв. Более 700 парков и скверов привели в порядок в Москве за девять лет, благоустройство провели на общей площади более 16 тысяч гектаров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2019 году в столице благоустроили 159 парков, скверов и знаковых объектов. В их числе — территория в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы, Детский Черкизовский парк, парк усадьбы Люблино, парк Дружбы, парк Победы в Зеленограде и парк на набережной в Капотне», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Благодаря проведенным работам в столице появились площадки для игры в футбол и мини-футбол, пять скейтпарков, 20 площадок для волейбола и баскетбола, девять памп-треков, два теннисных корта, 110 площадок для воркаута, 17 хоккейных коробок, поле для регби и BMX-велодром.

По мнению Бирюкова, уникальным подарком жителям стал парк на набережной Москвы-реки в Капотне. В общей сложности площадь благоустройства составила около 60 гектаров.

Также специалисты привели в порядок парк усадьбы Люблино, где в центральной части построили павильон для проведения концертов, спектаклей, фестивалей. Кроме этого, местные жители попросили возобновить работу лодочной станции и сделать детские и спортивные площадки.

Власти Москвы также провели комплексное благоустройство и озеленение Детского Черкизовского парка, где оборудовали игровую зону площадью 650 квадратных метров за счет новых и приведенных в порядок старых детских площадок.

Также важным объектом является благоустроенный парк Победы в Зеленограде, где рабочие привели в порядок фонтан «Каскад», его реконструировали и обустроили архитектурно-художественную подсветку.