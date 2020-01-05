РИАМО - 5 янв. На Рождество в Подмосковье и Москве будет облачно, температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов, снежный покров не превысит 2 сантиметров, сообщил РИАМО специалист центра «Фобос» Александр Семенков.

Он уточнил. что в рождественскую ночь погода будет облачная, временами ожидается небольшой снег. Температура в столице от минус 2 до минус 4, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер юго-западный - 3-8 метров в секунду.

«Мы ожидаем 7 января облачную погоду, временами небольшой снег, небольшая отрицательная температура - от минус 1 до минус 3 в столице, от 0 до минус 5 по области. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы - 749 миллиметров ртутного столба», - сказал собеседник агентства.

По его словам, снежный покров ожидается очень небольшой, по области - 1-2 сантиметра, что существенно ниже нормы, а в столице снега будет совсем чуть-чуть.

«После Рождества характер погоды существенно меняться не будет, опять потеплеет до положительных значений, снова все растает», - заключил синоптик.