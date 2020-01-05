РИАМО - 5 янв. Строение загорелось в 1-м Силикатном переулке в Мытищах, на ликвидацию пожара потребовалось около пяти часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 01:14 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Силикатный переулок, дом №12.

«В 02:46 - локализация пожара. В 03:16 - ликвидация открытого горения. В 06:00 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал. Пожар в строении тушили 72 человека и 21 единица техники.