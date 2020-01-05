РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка против скуки» прошла в парке Талалихина Подольска, ее посетили более 200 человек, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина 4 января специалисты ДК имени Карла Маркса и МАУК «Новый век» провели праздничное мероприятие «Дед Мороз и Снегурочка против скуки». Программу в этот день посетили более 200 человек! Гости пели, танцевали, водили хороводы», - говорится в сообщении.

В воскресенье для гостей парка проведут развлекательно-игровое праздничное мероприятие, которое начнется в 12:00. В программе будут русские народные игры, хороводы и Дед Мороз со Снегурочкой.