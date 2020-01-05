РИАМО - 5 янв. В 11:00 в воскресенье видимый диаметр Солнца будет наибольшим в этом году, именно в это время Земля максимально приблизится к светилу, сообщается на сайте Московского планетария.

«В воскресенье видимый диск Солнца будет наибольшим в 2020 году, Земля в этот день проходит перигелий – самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, которую она проходит раз в год», - говорится в сообщении.

Диск Солнца будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда до него расстояние максимально отдалено (афелий).

«Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить – то на 3% больше», - уточняется в материале.

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. А смена времен года на Земле зависит не от расстояния от Солнца, а от наклона земной оси к плоскости орбиты.

«На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом», - подчеркивается на сайте.