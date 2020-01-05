РИАМО - 5 янв. В квартире на западе Москвы мужчина в ходе пьяной ссоры ранил своего знакомого из травматического пистолета, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел по адресу: улица Кутузова, 1.

«В ночь на 5 января в 01:36 между двумя мужчинами, по предварительным данным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате чего один выстрелил в другого из травматического пистолета», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, а стрелявший доставлен в отделение.