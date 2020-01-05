РИАМО - 5 янв. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала 7 января пройдут четыре мастер-класса Московского планетария, на которых детям расскажут о Солнечной системе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В рамках выставки, подготовленной совместно с Московским планетарием в честь его 90-летия в павильоне МЦД, для юных астрономов проведут четыре специальных мастер-класса из цикла детских занятий «Театр увлекательной науки». Посетителей ждет познавательный рассказ о Солнечной системе», - говорится в сообщении.

Участники мастер-классов узнают о зарождении Солнца, его воздействии на планеты нашей звездной системы, существовании жизни на других планетах.

Всех желающих ждут в павильоне МЦД с 11:00 до 13:00. Мастер-класс длится 30 минут. На него нужно зарегистрироваться по ссылке.

В павильоне проходит выставка, подготовленная вместе с Московским планетарием. Там можно увидеть архивные фотографии планетария и посмотреть в интерактивный калейдоскоп высотой почти в 2 метра.

За прошлый год в павильоне Московских центральных диаметров провели более 700 экскурсий, его посетили свыше 175 тысяч человек.