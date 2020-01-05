РИАМО - 5 янв. На Варшавском шоссе в столице столкнулись две машины, в результате аварии автомобиль наехал на пешеходов, погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 21:55 (4 января – ред.) по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом на тротуар, где водитель сбил двух пешеходов», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал один человек, второй пешеход погиб.