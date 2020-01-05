РИАМО - 5 янв. В последний день программы фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице пройдут театрализованное шоу «Золотая маска в городе», представление от барабанщиц из Дании, концерты популярных артистов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Шестидневная программа празднования Нового года на Тверской и близлежащих улицах подходит к концу. <…> 5 января с 11:00 до 22:00 в самом центре столицы гостей ждут спортивные и акробатические шоу, мастер-классы, интеллектуальные игры, арт-объекты и угощения. На четырех сценах с утра и до вечера будут выступать известные музыканты», - говорится в сообщении.

На сцене около дома 15 на Тверской улице в 11:00 выступит оркестр «Собеседник», а в 12:00 - спецпроект «Принцессы приглашают на бал», в рамках которого представят фрагменты балетных постановок. Танцоров сменят актеры из Тетра на Малой Бронной. В 15:00 на сцену выйдет симфонический оркестр под управлением Владимира Яцкевича.

На сцене рядом с Брюсовым переулком в 19:00 выступит рок-группа MONOЛИЗА, в 20:00 - Петр Налич.

Кумир молодежи TERNOVOY споет для гостей фестиваля на сцене у Георгиевского переулка. А на сцену напротив Госдумы в 18:00 выйдет группа ZOLOTO, которую в 20:00 сменят Ольга Кормухина и Алексей Белов.

Днем на Тверской улице будет проходить новогодняя программа проекта «Золотая маска в городе». Каждые полчаса на площадке стартует театрализованное шествие, гостей будут встречать доброжелательные «инопланетяне», «светящиеся звери», ходулисты. Представления покажут артисты итальянской Cardinali Group, питерского «АспектР», московские «Яркие люди» и другие театры.

На Манежной площади в 15:00 и 17:00 гостей фестиваля порадуют юные барабанщики из Дании. Их можно будет узнать по медвежьим шапкам и ярко-красным мундирам. Они также покажут шоу с флагами.

В «Домике добра» в Камергерском переулке фонд помощи детям с особенностями развития и их семьям «Гольфстрим» с 12:00 до 18:45 проведет сказку-квест «В поисках потерянного Рождества», концерт и мастер-класс по живописи.

На Новом Арбате у дома 21 пройдут мастер-классы по катанию на сноуборде, на улице Школьной - мастер-класс по керлингу от участницы двух олимпиад, двукратной чемпионки Европы и заслуженного мастера спорта Людмилы Прививковой.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить в Москве до 12 января. Площадки фестиваля можно посетить с 10:00 до 22:00 по выходным и в праздничные дни и с 11:00 до 21:00 в будни.