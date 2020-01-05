РИАМО - 5 янв. Жителей Подмосковья и Москвы в воскресенье ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион останется по-прежнему во власти атлантического циклона - <...> после прохождения которого температурный фон немного понизится. <...> Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 - плюс 1, по области - минус 4 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

В регионе ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление на пониженном фоне значительно подрастет.

«Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут себя почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает вегето-сосудистой дистонией. Могут усилиться спастические реакции, нарушиться сердечный ритм, возможны обострения при бронхо-легочных и суставных заболеваниях», - предупреждают специалисты.

Также все это провоцирует и появления психо-эмоциональных дискомфортных реакций, снижение умственной и физической активности, ухудшение настроения.

«Приспособиться к таким условиям сложно. Следует поддерживать организм поливитаминами, адаптогенами, находить время для прогулок и физкультуры, избегать стрессов», - заключается в материале.