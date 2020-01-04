РИАМО - 4 янв. В субботу на расчистку и обработку дорог противоголедными материалами в Московской области вывели более 1 тысячи единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорожные службы работают на территории всего региона. С утра было расчищено и обработано противоголедными материалами 10,9 тысячи километров дорог», - говорится в сообщении

Подмосковным водителям посоветовали быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

В ночь с 4 на 5 января в регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха будет от минус 1 до 0 градусов.

На территории Подмосковья действует «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенения до конца дня в субботу, а до 5 января - предупреждение о гололедице.