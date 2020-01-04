РИАМО - 4 янв. В первом квартале этого года в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию тепличный комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Строительство ведется в деревне Верхнее Валунево.

«АО «Агрокомбинат «Московский» в первом квартале 2020 года планирует ввести в эксплуатацию тепличный и рассадный комплексы общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Сейчас строительно-монтажные работы идут активно, подводятся инженерные коммуникации, монтируется соответствующее оборудование», - сказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, строительный комплекс города уделяет особое внимание возведению объектов для организации новых рабочих мест.

«За 7,5 лет в ТиНАО появилось уже порядка 140 тысяч рабочих мест. Это весомый результат, если учесть, что до присоединения этих территорий к Москве здесь было всего чуть более 80 тысяч рабочих мест», - добавил Жидкин.

К 2035 году количество рабочих мест на территории новой Москвы должно увеличится 1 миллиона.