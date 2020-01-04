РИАМО - 4 янв. Военнослужащими разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в этом году запланировано совершить более 4 тысяч прыжков с парашютом в Московской и Нижегородской областях, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Всего разведывательные подразделения гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году выполнят более 10 тысяч специальных задач и представят объединение на нескольких международных учениях», - говорится в сообщении.

Они совершат прыжки из вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2. Прыгать военные будут с высоты от 800 до 1,5 тысяч метров. Тренировки также пройдут в темное время суток, к данным занятиям допустят тех, кто выполнит дневные прыжки на «отлично».

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