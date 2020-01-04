РИАМО - 4 янв. Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции и вышла в финал молодежного чемпионата мира, сообщает Газета.ru.

Матч между российской и шведской молодежкой прошел в чешской Остраве и завершился в овертайме со счетом 5:4.

«В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Хованов и дважды огорчившие ворота скандинавов Егор Соколов и Иван Морозов», - говорится в сообщении.

Финал пройдет 5 января. Российская молодежная сборная сыграет с победителем матча Канада – Финляндия.