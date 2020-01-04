РИАМО - 4 янв. За прошедший год в рамках столичного проекта «Музеи – детям» школьники и студенты колледжей побывали в городских музеях свыше 500 тысяч раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект «Музеи – детям» определенно получился. Напомню, ученики столичных школ и колледжей могут бесплатно ходить по городским музеям. В этом году было больше полумиллиона визитов», - написал Собянин на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Он назвал самые популярные музеи у школьников: Музей космонавтики, Дарвиновский музей, ГМИИ имени Пушкина, Московский государственный объединенный музей-заповедник и «Выставочные залы Москвы».

Столичный градоначальник также добавил, что всего в проекте принимают участие более 90 городских музеев.

Как поясняется на официальном сайте мэра Москвы, проект «Музеи – детям» стартовал в столице с 1 сентября 2017 года.

«Чтобы бесплатно пройти в музей, ребенок должен обратиться в кассу с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет». Там необходимо приложить карту москвича или «Москвенок» к считывающему устройству и получить билет», - уточняется в материале.

В прошлом году школьники и студенты колледжей ходили в столичные музеи в 1,3 раза больше, чем в 2018 году.