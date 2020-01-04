РИАМО - 4 янв. На улице Бориса Жигуленкова в столице автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Улица Бориса Жигуленокова, дом 27 - в результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали три человека. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все трое пострадавших являются пассажирами легкового автомобиля.