РИАМО - 4 янв. У Маринкиной башни в Коломне 5 января пройдет фестиваль необычных саней «Battleсани: к истокам», соревнования пройдут между детьми и взрослыми, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

Начало сбора участников в 10:00. Конкурсанты также могут дособрать детские и взрослые сани на площадке.

«11:00 - парад детских саней «Battle саночки». Заезды на детских санях на площадке за Маринкиной башней. 12:00 - выступление специальных гостей мероприятия. Подведение итогов в номинации «Battle саночки». Официальное открытие праздника», - говорится в сообщении.

Парад взрослых саней начнется в 13:00. А с 13:30 стартуют заезды, после них пройдут выступления специальных гостей, награждение участников фестиваля и фотосессия с санями. Финал конкурса запланировали провести с 14:30 до 15:00.

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