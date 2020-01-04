РИАМО - 4 янв. В доме в деревне Беспятово городского округа Ступино обнаружили тело мужчины с гематомами и ссадинами, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Третьего января в 00:40 в доме на улице Садовой в деревне Беспятово городского округа Ступино с множественными гематомами и ссадинами на голове обнаружен труп мужчины 1950 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские установили и доставили в следственный отдел по Ступину ГСУ СК России по Московской области жителя Люберец 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития алкоголя, в ссоре.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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