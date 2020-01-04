РИАМО - 4 янв. Поправки, корректирующие брачный возраст в России, планируется внести в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», сообщает Газета.ru.

Соответствующий законопроект разрабатывает министерство юстиции России. Об этом говорится в плане правительства на 2020 год.

«Планируется уточнение оснований, которые позволят вступить в брак лицам, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Соответствующий законопроект хотят внести в Госдуму в феврале 2021 года», - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка.

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