РИАМО - 4 янв. Британское агентство OAG признало аэропорт Шереметьево самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира по итогам 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево признан самым пунктуальным аэропортом мира в категории Mega Airports (более 30 миллионов кресел в год на регулярных рейсах по вылету) согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG. Показатель пунктуальности по прилету и вылету составил 87%», - говорится в сообщении.

В минувшем году аэропорт впервые стал мировым лидером рейтинга пунктуальности OAG в новой для себя категории. По итогам 2018 года Шереметьево также был признан самым пунктуальным аэропортом в мире в категории Major Airports – воздушных гаваней с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов человек.

«Мы особо рады, что ведущие международные эксперты столь высоко оценили показатели пунктуальности аэропорта. Мы постоянно улучшаем качество обслуживания пассажиров, прибывающих и вылетающих из Шереметьева. Это признание является прямым свидетельством эффективности нашей работы в данном направлении», - отметил председатель совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко.

Аэропорт Шереметьево успешно сочетает высокую пунктуальность выполнения рейсов с интенсивными пассажирскими перевозками, на сегодняшний день он является самым загруженным аэропортом России. В 2019 году пассажиропоток Шереметьева достиг рекордной отметки 49,7 миллиона человек – рост к 2018 году составил 11%.