РИАМО - 4 янв. Полиция проверяет информацию о драке между двумя мужчинами на Новопоселковой улице в столичном районе Южное Тушино, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина потерял сознание после удара кирпичом в голову во время драки на северо-западе Москвы.

«Сообщение поступило, но информация подтверждения пока не получила. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Проводим проверку», — сказал собеседник агентства.